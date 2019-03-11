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Россия избавит Европу от своих ракет

Фото: www.globallookpress.com
Москва отказалась от возможности упреждающего удара

Наша страна не станет размещать ракеты средней и меньшей дальности на европейском континенте. По крайней мере до тех пор, пока там нет американских ракет. Такое заявление сделал бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ Владимир Шаманов.

"В сегодняшних условиях Россия оставляет за собой право действовать зеркально в вопросе разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности",

– сказал генерал-полковник (цитируется по РИА "Новости").

Он напомнил, что 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "до принятия соответствующих решений". "Но мы не намерены первыми размещать подобные перспективные вооружения в тех регионах, включая Европу, где не будет аналогичных американских систем", – указал Шаманов.

По его словам, ответственность за прекращение действия противоракетного договора вместе с американцами разделят европейские страны, давшие добро на размещение ракет на своей территории Соединенными Штатами.

Владимир Шаманов. Фото: mil.ru

Решение о приостановке участия нашей страны в ДРСМД стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона. При этом 6 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений из-за того, что США создают угрозу ее безопасности.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Основная претензия США – к ракете 9М729. В то же время Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору.

Так, в декабре прошлого года генерал Шаманов заявлял о том, что Россия не проводила испытаний ракет для оперативно-тактического комплекса (ОТРК) "Искандер-М" с дальностью, нарушающей ДРСМД. "Абсолютно ответственно вам заявляю: никаких испытаний никакой ракеты такой дальности действия (более 500 км) мы не испытывали, и господин госсекретарь США Майкл Помпео это знает", – цитировало военного ТАСС.

Договор РСМД, заключенный в 1987 г. между СССР и США, не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью от 500 до 5,5 тыс. километров. Второго февраля этого года Вашингтон объявил о начале процедуры выхода из договора. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут. В тот же день Владимир Путин заявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона и тоже приостанавливает участие в договоре.

Андрей ФИЛАТОВ
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