Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Запад предупредили о мрачных последствиях ракетного демарша

Фото: www.globallookpress.com
Москва сделала все, что могла, и даже больше. Теперь слово за Вашингтоном

Россия перевыполнила все возможные обязательства по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Совесть нашей страны чиста, и вся ответственность за последствия разрыва соглашения целиком ложится на плечи Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы сделали все возможное, чтобы сохранить договор, учитывая его важность с точки зрения поддержания стратегической стабильности в Европе, а также в мире. Последствия ликвидации ДРСМД будут очень серьезными для российско-американских и международных отношений",

– заявил глава дипломатической миссии, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне. По его словам, Москва "приняла практически беспрецедентные меры прозрачности, которые находились далеко за рамками" ее обязательств по договору, передает ТАСС.

Антонов особо подчеркнул, что договор рухнул не в одночасье. Подпиливать его основание власти США начали еще в 1999 году. Тогда Пентагон испытал ударные беспилотные летательные аппараты, которые имели те же характеристики, что и крылатая ракета наземного базирования, запрещенная ДРСМД.

Анатолий Антонов. Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, в США неоднократно заявляли о том, что нуждаются в запрещенных ракетах для противостояния Китаю. "Но в то же время Соединенные Штаты хотели найти предлог, и предлог был найден, они сочинили сказку о так называемой российской ракете 9М729. Очень важно понять, что стоит за этими решениями Соединенных Штатов".

США в последние годы неоднократно обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона о несоблюдении ею соглашения и предъявляет встречные претензии относительно выполнения Соединенными Штатами условий договора.

Второго февраля нынешнего года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые соглашением нормы. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

Четвертого марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

Противоракетный договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 г. и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Последние минуты разбившегося "Боинга": как погибали россияне

Трагедия унесла жизни 157 человек

Жить дорого: проклятье Крымского моста изменило жизнь полуострова

Тревогу забили в стремительно нищающей соседней стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей