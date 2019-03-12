Запад предупредили о мрачных последствиях ракетного демарша

Москва сделала все, что могла, и даже больше. Теперь слово за Вашингтоном

Россия перевыполнила все возможные обязательства по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Совесть нашей страны чиста, и вся ответственность за последствия разрыва соглашения целиком ложится на плечи Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.



"Мы сделали все возможное, чтобы сохранить договор, учитывая его важность с точки зрения поддержания стратегической стабильности в Европе, а также в мире. Последствия ликвидации ДРСМД будут очень серьезными для российско-американских и международных отношений",

– заявил глава дипломатической миссии, выступая на конференции в Фонде Карнеги в Вашингтоне. По его словам, Москва "приняла практически беспрецедентные меры прозрачности, которые находились далеко за рамками" ее обязательств по договору, передает ТАСС.

Антонов особо подчеркнул, что договор рухнул не в одночасье. Подпиливать его основание власти США начали еще в 1999 году. Тогда Пентагон испытал ударные беспилотные летательные аппараты, которые имели те же характеристики, что и крылатая ракета наземного базирования, запрещенная ДРСМД.

Кроме того, в США неоднократно заявляли о том, что нуждаются в запрещенных ракетах для противостояния Китаю. "Но в то же время Соединенные Штаты хотели найти предлог, и предлог был найден, они сочинили сказку о так называемой российской ракете 9М729. Очень важно понять, что стоит за этими решениями Соединенных Штатов".

США в последние годы неоднократно обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона о несоблюдении ею соглашения и предъявляет встречные претензии относительно выполнения Соединенными Штатами условий договора.

Второго февраля нынешнего года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые соглашением нормы. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

Четвертого марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

Противоракетный договор был заключен между СССР и США в декабре 1987 г. и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.