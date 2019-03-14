Пентагон приготовил ответ российской 9М729

Американские военные испытают в августе новую крылатую ракету наземного базирования с дальностью 1 тыс. км. Она нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который Россия и США по сути уже не соблюдают. Новая американская ракета станет ответом на российскую 9М729, которая по версии Пенатгона является сухопутной модификацией "Калибра" и уже давно нарушает ДРСМД.

О предстоящих испытаниях сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По его словам, дальность ракеты, название которой пока не раскрывается, составляет 621 милю, что соответствует 1 тыс. км.

Если испытания пройдут успешно, ее примут на вооружение спустя 18 месяцев. Также в США ведется работа над новой баллистической ракетой средней дальности, и ее испытания планируются в ноябре.

В России неоднократно заявляли, что ответят жесткими и зеркальными мерами, если Пентагон разместит ракеты средней дальности в Европе, как это было во времена холодной войны. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг на это лишь отвечал, что таких планов у альянса не существует. Вместе с тем, эксперты недоумевают, зачем тогда вообще американцам нужны ракеты средней дальности, если они не собираются нацеливать их на русских, ведь только в Европе они могут выполнять свою задачу.