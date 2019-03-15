Производство компонентов идет полным ходом

Американские военно-промышленные предприятия запустили производство компонентов для проведения испытаний неядерных ракет наземного базирования. Этот вид вооружения ранее был запрещен Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о приостановке которого Вашингтон объявил в феврале.



"Задействовав средства, выделенные Конгрессом в 2019 финансовом году, Соединенные Штаты начали производство компонентов для обеспечения испытаний на стадии разработки неядерных ракет наземного базирования",

– заявила официальный представитель Министерства обороны США подполковник Мишель Балданза (цитируется по ТАСС).

На каком этапе находится производство ракетных компонентов и когда Министерство обороны США планирует приступить к испытаниям, неизвестно. По словам представительницы Пентагона, "по мере изготовления прототипа может возникнуть множество факторов, которые будут учитываться". По этой причине она отказалась озвучивать конкретные сроки.

В Пентагоне вместе с тем заявили о том, что американская сторона еще не предпринимала "необратимых шагов" на данном этапе, поэтому, в случае соблюдения Россией правил договора США могут отменить свое решение о выходе из него.

"Только Россия будет нести ответственность за слом договора, если она не вернется к его полному и проверяемому соблюдению, уничтожив к 2 августа, то есть к окончанию периода в шесть месяцев, свои системы, нарушающие соглашение. Но, если такого изменения в поведении России не будет, наше решение о выходе из договора останется в силе и соглашение будет прекращено. В конечном счете нам необходимо быть готовыми к этому", – отметила Балданза.

Накануне было объявлено о том, что Пентагон планирует провести испытания ракет с радиусом действия около 1 тыс. км и около 3-4 тыс. км, запрещенных ДРСМД. В США заявили, что ядерного оружия на них не будет. По имеющимся сведениям, испытания первой ракеты пройдут в августе, а второй – в ноябре.

В Кремле подобную новость назвали логическим продолжением линии США на слом ракетного договора. "Именно США, а не Россия, нарушали положение ДРСМД. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о научно-исследовательских работах (НИР) по этим ракетам. Поэтому, естественно, реализация НИРов без испытаний зачастую бывает невозможна, поэтому это логическое продолжение той ситуации", – приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

В октябре 2018 г. президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении ракетного договора и анонсировал выход из него. В феврале Вашингтон объявил о приостановке действия соглашения на полгода. Четвертого марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД.