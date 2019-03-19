Россия отказалась уничтожать "запрещенные" ракеты

За нами остается право развертывать оружие средней дальности

Москва не пойдет на добровольную ликвидацию пусковых комплексов с ракетой 9М729, которую Вашингтон считает нарушающей положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.



"На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем",

– говорится в комментарии ведомства, который приводит РИА "Новости".

По словам наших дипломатов, Соединенные Штаты отвергли все инициативы России, нацеленные на урегулирование встречных претензий по поводу несоблюдения ДРСМД.

"При этом отклонена была сама идея взаимности при осуществлении таких мер. Американская сторона не проявила какой-либо готовности к продолжению диалога, зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в наш адрес, добиваясь односторонних уступок с российской стороны. Российские предложения по урегулированию ситуации остаются в силе. Но стучаться в закрытую дверь мы не будем", – подчеркнули в министерстве.

Ранее информацию о нежелании американской стороны вести переговоры для урегулирования проблемы подтвердил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

"Никаких предложений от США по поводу проведения каких-либо переговоров либо между США и Россией, либо между США, Россией и Китаем или с добавлением других стран наши американские партнёры не делали. Наоборот, нам они говорили до сих пор в рабочем порядке, что их решение о выходе из договора о РСМД не является приглашением к началу каких-либо переговоров", – сказал дипломат.

Наша страна вынуждена готовиться к развертыванию ракет средней дальности, в силу того что США ведут активную разработку аналогичных ракетных систем, передает РИА ФАН. "При этом мы категорически не приемлем попыток извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России", – также подчеркнули в МИДе.

В октябре 2018 г. президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении ракетного договора и анонсировал выход из него. В феврале Вашингтон объявил о приостановке действия соглашения на полгода. Четвертого марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД.