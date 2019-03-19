Гиперзвуковую ракету выпустят с атомной субмарины "Казань"

Первое применение новейшего оружия, защититься от которого предполагаемый противник будет не в состоянии, состоится в 2020 году. Об этом журналистам сообщили неназванные представители оборонно-промышленного комплекса страны.



"В 2020 г. стрельбы "Цирконом" в рамках испытаний этой ракеты из надводного и подводного положения начнет многоцелевая атомная подлодка проекта 885М "Казань",

– сообщил источник. Его слова приводит ТАСС.

Дальность полета гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой для поражения морских и наземных целей, составляет боле 1 тыс. километров. На вооружение она может поступить в течение трех лет. Пока ракету запускали только с наземного стенда. Ранее стало известно, что впервые с борта боевого корабля "Циркон" запустят с боевого корабля конце 2019 года. Для этих целей командование ВМФ выбрало фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов. В ходе оглашения послания Федеральному Собранию в феврале этого года президент РФ Владимир Путин сообщил, что применение новой ракеты возможно с кораблей и подлодок уже произведенных или строящихся под ракетные комплексы "Калибр". По словам военного эксперта Всеволода Хмырова, вооруженные "Цирконом" корабли и субмарины смогут за пять минут уничтожить на территории США ключевые элементы управления.

Атомная подводная лодка "Казань" строится по усовершенствованному проекту 885М "Ясень-М". Эта многоцелевая субмарина вооружена крылатыми ракетами "Калибр", сверхзвуковыми "Оникс", а также минами и торпедами. На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что корабль войдет в состав Военно-морского флота РФ в конце 2019 года. Ожидается, что лодка станет частью Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина этой серии – "Северодвинск".

В прошлом году американские военные признали "Казань", вышедшую на заводские испытания, самым грозным кораблем, с которым теоретически могут столкнуться ВМС США, сообщает "Российская газета". "Учитывая, что каждая установка может нести четыре-пять ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон", "Казань" и все последующие лодки проекта "Ясень-М" смогут наносить чрезвычайно мощные удары", – писал военный обозреватель Дейв Маджумдар.