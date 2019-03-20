Скандинавы нашли управу на российские "Искандеры"

Тысячи западных солдат учатся отражать ракетный удар Москвы

Военнослужащие Швеции, Норвегии и Финляндия проводят совместные десятидневные учения "Северный ветер". Перед ними поставлена задача отработать противодействие "российскому вторжению" и проверить способность ПВО противостоять новым ракетам "Искандер".



Маневры проходят на самом севере Швеции, недалеко от границы с Финляндией. В них задействованы3 тыс. шведских военных, 4,5 тыс. солдат и офицеров из Норвегии и 1,5 тыс. финских военнослужащих. Участие в учениях также принимают 700 британских коммандос и "несколько сотен" американцев, сообщает новостной сайт France Info.

Прошлой осенью в регионе уже проводились полномасштабные маневры НАТО и ее союзников с участием представителей 31 страны. Но теперь скандинавские страны решили отработать отражение "российской агрессии" самостоятельно, чего не бывало со времен окончания холодной войны.

"В этом нет ничего случайного, поскольку на севере Европы очень серьезно воспринимают угрозу со стороны большого русского соседа… Особенно – более глобально – скандинавские страны озабочены развертыванием новых российских вооружений, в частности последней версии ракеты "Искандер",

– отмечается в материале.





В связи с этим в ходе учений будет особое внимание уделяться противодействию российскому ракетному вооружению. "Цель – отработать ответ на эти пресловутые ракеты "Искандер", скорость и перемещения которых вызывают беспокойство у многих военных экспертов", – пишет издания.

Дальность действия "Искандеров" составляет 500 километров. Если верить информации о том, что такие ракетные комплексы размещены в Калининградской области, оттуда они запросто добьют до любой точки Скандинавского полуострова.

Руководству северных стран не добавляет оптимизма выход Вашингтона и Москвы из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Также западных наблюдателей настораживают подозрительные инциденты, косвенно указывающие на подготовку "российского вторжения": сбои в работе GPS в регионе, сближение российского МиГа со шведским самолетом и арест предполагаемого российского шпиона в Швеции.

Учения "Северный ветер" проводятся с 19 по 28 марта. Они включают в себя разнообразные операции, в первую очередь с участием артиллерии и пехоты, поскольку западные страны больше всего остерегаются наземного вторжения российских войск.