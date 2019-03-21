Россия завалит Европу ядерными ракетами

Москва пустится во все тяжкие, и Западу придется защищаться, говорят в НАТО

Российская Федерация в ближайшее время резко нарастит число ядерных ракет в Европе. В этом не сомневается генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.



"Россия ответственна за то, что поставила под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), разрабатывая ракету 9М729. Цель НАТО – сохранить ДРСМД, и у России еще есть возможность вернуться к соблюдению договора",

– заявил руководитель военно-политического блока в интервью "Интерфаксу".

По его словам, альянс готовится "жить в мире без ДРСМД и с большим количеством российских ядерных ракет в Европе". Члены блока попытаются сдержать Россию, но ядерное оружие использовать для этого не будут.

"Все шаги, которые мы предпримем, будут совместными. НАТО продолжит осуществлять надежное и эффективное сдерживание и оборону. Однако мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе", – указал чиновник.

Он в очередной раз попытался убедить нашу страну в том, что развернутая в Европе система противоракетной обороны "носит абсолютно оборонительный характер и не направлена против России".

"Все 29 стран – членов НАТО согласны с тем, что Россия нарушает ДРСМД. Эта общая позиция основана на разведданных союзников, в том числе США. США также дали четко понять, что попытки России продемонстрировать свое соблюдение договора неубедительны и недостаточны. Ни одно из предложений России не позволило бы наблюдателям проверить радиус действия ракеты", – заключил Столтенберг. По его мнению, наша страна должна сделать первый шаг для сохранения договора, поскольку якобы именно на ней лежит ответственность за нарушение соглашения.

На прошлой неделе НАТО призвала Москву вернуться к исполнению ДРСМД, от которого первыми отказались США. Альянс также потребовал от России соблюдать положения Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). При этом страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию второго документа.

В октябре 2018 г. президент США Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении ракетного договора и анонсировал выход из него. В феврале Вашингтон объявил о приостановке действия соглашения на полгода. Четвертого марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД.