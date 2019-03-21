Умные "Ониксы" пустят американские авианосцы ко дну

Флоту США не оставили ни малейшего шанса

Российские сверхзвуковые противокорабельные ракеты среднего радиуса действия П-800 при атаке на авианосные группы или соединения предполагаемого противника выстроятся в цепь и самостоятельно "решат", как лучше поразить цель. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.



"Как правило, соединение кораблей, таких как АУГ (с одним авианосцем) или АУС (с тремя авианосцами), атакует группа ракет "Оникс". При подлете к целям они разворачиваются в цепь, в которой осуществляют между собой информационный обмен образами целей, заложенных в их память изначально",

– написал специалист в статье, опубликованной в еженедельнике "Звезда".

По его словам, ракеты умеют правильно расставлять приоритеты и бить по главной мишени, отмечает "Царьград". "Вероятность селекции наиболее важных целей – авианосцев, крейсеров и эсминцев происходит с точностью, равной единице", – указал эксперт.

В конце февраля в РФ анонсировали строительство двух эсминцев "Лидер", которые смогут принять на свой борт более 100 высокоточных ракет "Циркон", "Калибр" или "Оникс". Корабли планируется построить к концу 2020-х годов. Они будут оснащены атомной энергоустановкой проекта 23560. По предварительным подсчетам, стоимость создания каждого обойдется в 100 млрд рублей. Длина корабля составит 230 м, водоизмещение – 20 тыс. тонн.

Ракеты "Оникс" также будут стоять на вооружении атомного подводного крейсера "Казань", который строится по усовершенствованному проекту 885М "Ясень-М". Корабль войдет в состав Военно-морского флота РФ в конце 2019 года. Ожидается, что лодка станет частью Северного флота, где уже проходит службу головная субмарина этой серии – "Северодвинск".

В прошлом году американские военные признали "Казань", вышедшую на заводские испытания, самым грозным кораблем, с которым теоретически могут столкнуться ВМС США. "Учитывая, что каждая установка может нести четыре-пять ракет "Калибр", "Оникс" или "Циркон", "Казань" и все последующие лодки проекта "Ясень-М" смогут наносить чрезвычайно мощные удары", – писал военный обозреватель Дейв Маджумдар.