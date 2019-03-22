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Россия готовит "Кинжалы" к бою

Фото: mil.ru
Гиперзвуковые ракеты перевезли на полигон для проведения последних испытаний

Вооруженные силы РФ собираются проверить в деле гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Более 20 комплексов перемещены на воинский полигон для проведения тестовых запусков. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на разведывательные данные.

"Это свидетельствует о наличии у них (россиян) амбиций развивать эти вооружения и о том, что они сделали приоритетом именно данную программу. Россияне в целом определились с тем, что конструкция (ракет) их удовлетворяет, и будут сейчас сосредоточивать внимание на их доводке путем испытаний",

приводит телеканал CNBC слова одного из источников, осведомленного о содержании ряда разведывательных докладов США.

Разведка донесла, что российская армия как минимум трижды испытывала комплексы "Кинжал". В июле прошлого года гиперзвуковая ракета класса "воздух – земля" успешно поразила учебную цель на расстоянии 804,6 километра.

Кроме того, ракеты были 12 раз запущены с истребителей МиГ-31. В настоящий момент проводится подготовка к установке "Кинжалов", которые планируется принять на вооружение в 2020 г., на стратегических бомбардировщиках. Американские наблюдатели особо отмечают, что вооруженные силы США не имеют средств для противодействия гиперзвуковым российским ракетам, в том числе комплексам "Кинжал".

Фото: mil.ru

Насколько обнародованная американским телеканалом информация близка к истине, неизвестно. Но в Министерстве обороны РФ ранее не раз заявляли о том, что подготовка к принятию новейших гиперзвуковых ракет на вооружение идет полным ходом. Так, глава ведомства Сергей Шойгу в прошлом месяце рассказывал о том, что экипажи МиГ-31К, оснащенные ракетами "Кинжал", уже более 380 раз провели воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей. Подобные полеты осуществляются на регулярной основе с апреля прошлого года.

Также в Минобороны сообщали, что "Кинжалы" прошли успешные испытания в сложных метеоусловиях, поразив мишени размером с легковой автомобиль на дальности 1 тыс. километров.

Авиаэскадрилья с "Кинжалами" несет дежурство в Южном военном округе с декабря 2017 года. Летный состав, помимо прочего, не раз отрабатывал задания по дозаправке топливом в воздухе, что дает возможность увеличить дальность применения гиперзвуковых ракет почти в два раза. В 2018 г. МиГ-31К успешно отработали уничтожение наземных и морских целей совместно с дальними ракетоносцами Ту-22М3 и под прикрытием истребительной авиации.

Андрей ФИЛАТОВ
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