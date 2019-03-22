Москва нашла достойный ответ на выход Вашингтона из противоракетного договора

Для восстановления ядерно-ракетного баланса между Россией и США наша страна может возродить баллистический ракетный железнодорожный комплекс (БРЖК) "Молодец", по классификации НАТО - "Скальпель". Противостоять такому грозному оружию Пентагон не сможет.



БРЖК "Молодец" был принят на вооружение 28 ноября 1987 года. На территории РСФСР и УССР к концу 1989 г. было развернуто 56 таких пусковых установок (три ракетных дивизии). Но затем комплексы списали в утиль в соответствии с договорами о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщает "Российская газета".

Основное преимущество данного вида вооружения – его неуловимость: предполагаемый противник не сможет найти свободно перемещающиеся по железной дороге ракеты с ядерными боеголовками, а даже если найдет – не сумеет помешать их запуску. При этом работу над собственным аналогом "Молодца" ведущие представители американской "оборонки" – Boeing, Martin Marietta, Westinghouse Marine Division и St. Louis Refrigerator Car Company – так и не смогли довести до конца.

Восстановить "Молодец" в прежнем виде невозможно, да и не имеет смысла. Во-первых, ракеты 15Ж61, которые использовались на БРЖК, выпускались на Павлоградском механическом заводе (ПО "Южмаш"), который остался на территории Украины. Во-вторых, комплекс имел свои недостатки: из-за огромного веса ракет (почти 100 тонн) состав тянули сразу три тепловоза, а вагоны с пусковыми установками имели дополнительные оси, так что с обычным рефрижераторным составом его спутать было сложно. В-третьих, к 2003 г., когда был подписан Договор СНВ-2, положивший конец использованию "Молодца", системы управления и навигации БРЖК стали устаревать.

Сейчас, когда односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), создал угрозу национальной безопасности РФ, в нашей стране задумались о создании модифициронной версии "Молодца" – БРЖК "Баргузин". Впервые о возрождении "ракетных поездов" в Минобороны заговорили в 2009 г., а в 2013 г. заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил о начале опытно-конструкторских работ по созданию БРЖК нового поколения. Эскизный проект и документацию подготовили к 2014 г., а первые бросковые испытания были проведены в 2016 году.

Над комплексом работает Московский институт теплотехники. Согласно техзаданию, в новом БРЖК будут вагоны, неотличимые от стандартных вагонов-рефрижераторов не только по габаритам, но и по весовым показателям. Благодаря этому железнодорожникам не придется укреплять железнодорожные пути для прохода "Баргузина": это очень дорогостоящее мероприятие.

К "Баргузину" подобрали и новую ракету – РС-26/24 "Ярс-М" с весом 49 тонн (дальность стрельбы – от 6 до 11 тыс. км, 4 боеголовки + 4 ложных, мощность заряда – до 300 кт). Это позволило создать пусковой комплекс на базе стандартного грузового вагона грузоподъемностью 66-68 тонн. Таким образом, новый БРЖК стал неотличим для всех видов воздушной и космической разведки вероятного противника.

Работы по БРЖК были приостановлены, но выход США из ДРСМД может дать этому проекту зеленый свет. Американцы были крайне недовольны появлением у России "Баргузиных". Это объясняется тем, что "ракетные поезда" – эффективное "противоядие" против атакующей стратегии Вашингтона, поскольку их не получится уничтожить точным ударом, а в ответ на агрессию "Ярсы" прилетят точно по адресу агрессора.