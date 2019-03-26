Пентагон научил противоракеты сбивать любые цели

Потерпев неудачу с гиперзвуком, США переключились на более простые задачи

Американское Министерство обороны провело первый в истории залповый пуск ракет противоракетной обороны над Тихим океаном. Учения прошли успешно: военным США удалось поразить цель.



"Агентство по противоракетной обороне США провело сегодня успешные испытания перехвата межконтинентальной баллистической ракеты. Испытание стало первым залповым пуском двух противоракет наземного базирования для перехвата МБР, представляющей угрозу",

– говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте агентства.

Испытания полностью прошли по первоначальному плану, отметили военные специалисты. Одна из ракет уничтожила условную цель, а вторая провела поиск боеголовок и добила ее, передает "Свободная пресса".

Изображающая угрозу межконтинентальная ракета-цель была запущена с испытательного полигона имени Рейгана на атолле Кваджалейн (Маршалловы Острова). Пусковая площадка располагалась на расстоянии более 6,5 тыс. км от ракет-перехватчиков наземного базирования, которые были запущены с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.

На днях военный эксперт Яков Кедми заявил о том, что американская "оборонка" потерпела фиаско при разработке собственного аналога гиперзвуковых ракет. По его словам, ракета морского базирования способна развивать скорость 1 км/с в ограниченном радиусе, но это совсем не то, что можно называть полноценным гиперзвуком.

Видимо, осознав, что состязаться с Россией и Китаем на гиперзвуковом поле бесполезно, Пентагон решил сосредоточиться на нейтрализации других угроз, в частности межконтинентальных баллистических ракет.

В Министерстве иностранных дел РФ накануне американских испытаний заявили о том, что такие намерения США "не могут не настораживать". Тренировочный запуск противоракет "в очередной раз подтверждает циничность заявлений Вашингтона о "ненаправленности" глобальной ПРО США против России", говорилось в комментарии департамента информации и печати МИД. В ведомстве подчеркнули, что Москва готова принять ответные меры, в том числе технические.