Российская ракета способна уничтожить все живое на участке размером с Техас

Вооруженные силы РФ проводят успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк. Они близятся к своему завершению. Это обстоятельство крайне напугало западную прессу, поскольку системы противоракетной обороны США и их союзников абсолютно беспомощны против такого оружия.



Испытания "Сармата", который на Западе предпочитают называть "Сатана-2", обсуждаются в материале, опубликованном в издании Daily Express. По имеющимся сведениям, Россия планирует взять на вооружение эти ракетные комплексы к началу 2020 г. в рамках модернизации ядерного арсенала. Впрочем, эксперты газеты говорят о том, что это случится гораздо позже.

Больше всего европейцев и американцев поражает, что "Сатана-2" может преодолеть все существующие и перспективные системы противоракетной обороны и способен уничтожить территорию размером с Англию или Техас.

В публикации также обращается внимание на то, что "Сармат" – не единственный ракетный комплекс, который в скором времени появится в распоряжении российских Вооруженных сил.





"Масштабная, планомерная работа ведется все последние годы по комплексному развитию армии и флота, насыщению войск передовой техникой. Так, ракетный комплекс "Авангард" с планирующим крылатым блоком – наша гиперзвуковая система межконтинентальной дальности – серьезно усилит мощь РВСН",

– цитирует издание слова президента РФ Владимира Путина, сказанные им на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие командные должности.

Помимо вышеупомянутых ракет, Россия будет вскоре вооружена гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая по своей дальности и скорости также не имеет аналогов в мире. Она способна развивать скорость до 8 тыс. км/час. На Западе считают, что именно это оружие выберет Кремль, если в случае начала военных действий решит "стереть с лица земли американские города".

На боевое дежурство ВС РФ, кроме того, уже поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал", баллистические ракеты "Авнгард" и лазерная система "Пересвет".

Скорость ракеты "Кинжал" в десять раз превышает скорость звука. Она запускается с истребителя МиГ-31 наряду с обычными видами оружия и имеет радиус действия 2 тыс. километров. Межконтинентальный баллистический ракетный комплекс "Авангард" способен выдержать высокие температуры вблизи потенциальной цели. А боевой лазерный комплекс "Пересвет" является новейшим высокотехнологичным оружием, которое способно "ослепить" оптико-электронные системы противника лазерным лучом.

Перечисленные виды вооружений делают Россию практически непобедимым противником, с которым Запад вынужден считаться при любом раскладе политических сил.