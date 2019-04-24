Россия запускает С-500 в серию

Однако комплекса еще никто не видел

В ближайшее время Россия будет готова к серийному производству зенитно-ракетной системы С-500, которая пока остается загадкой как для иностранных экспертов, так и отечественных военных журналистов. Как сообщает "Царьград" со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, проект находится уже в завершающей стадии. Другие детали чиновник раскрывать не стал.

С-500 до сих пор остается одним из самых засекреченных проектов. Облик нового ЗРК до сих пор остается загадкой для "непосвященных". По данным СМИ, сейчас испытывается российская система "Нудоль", которая является частью комплекса кинетических перехватчиков. Среди них С-500 и система ПРО следующего поколения А-235, которая должна заменить А-135.





Получается, что есть лишь данные о ракетах, которые могут входить в комплекс С-500, однако боекомплект и характеристики ЗРК засекречены.