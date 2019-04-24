Россия запускает С-500 в серию

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В ближайшее время Россия будет готова к серийному производству зенитно-ракетной системы С-500, которая пока остается загадкой как для иностранных экспертов, так и отечественных военных журналистов. Как сообщает "Царьград" со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, проект находится уже в завершающей стадии. Другие детали чиновник раскрывать не стал.
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