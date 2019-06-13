Ракетная гонка: США и Россия возвращаются в 80-е

Договор о ракетах доживает считанные месяцы

Россия даже не надеется, что США вернутся к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В Москве до сих пор уверены, что вся история с 9M729, которую в Вашингтоне считают ракетой средней дальности, была лишь предлогом чтобы выйти из договора. Такую, уже ранее, к слову, озвученную позицию озвучил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании комитета Госдумы по международным делам.

"Отсутствие потенциала у американских военных именно в этой области, видимо, затрудняет им соответствующее планирование в том числе на направлениях, не относящихся к РФ, а вся история с ракетой 9M729 вытащена на свет только в качестве предлога", – цитирует ТАСС дипломата.

По словам Рябкова, Россия выйдет из договора по истечению шестимесячного срока. Затем, после соответствующего нотного уведомления со стороны США, договор прекратит свое существование.

По данным американской разведки, ракета 9M729 разработки ОКБ "Новатор" является дорожно-мобильной версией крылатого "Калибра". Ее дальность с конвенциальным зарядом составляет порядка 2000 км, с ядерной – 2350 км.

В настоящее время на боевом дежурстве находятся четыре батальона ракетных комплексов с 64 единицами крылатых ракет 9M729. По классификации НАТО они обозначены как SSC-8.

23 января этого года российские военные показали контейнер с 9M729 прессе, однако западные СМИ обозвали презентацию "липой", уверяя, что настоящую 9M729 и пусковую установку к ней в Алабино не привозили, а показали лишь модернизированную версию 9M728.

Тогда главным аргументом представителей Минобороны РФ был недостаточный топливный отсек ракеты, с которым ракета просто не смогла бы преодолеть 2 тыс. км.



Документальных подтверждений, что дальность 9M729 составляет более 2 тыс. км нет. Однако стоит отметить, что СССР делал похожие ракеты для комплекса РК-55 "Рельеф" (SSC-X-4). Разрабатывали их все в том же ОКБ "Новатор". Ракеты внешне напоминали американские "Томагавки" и современные российские "Калибры", как это видно на фотографиях, которые опубликовал сайт Military Russia.