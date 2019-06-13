Американцы жалуются на слишком тесное военное сотрудничество между Москвой и Нью-Дели

США пытаются уговорить индийские власти не закупать у России зенитные ракетные системы С-400 и другую крупную военную технику. Не ограничиваясь увещеваниями, Вашингтон перешел к прямым угрозам ввести рестрикции в адрес Нью-Дели за сотрудничество Индии с РФ в сфере вооружений. Такой посыл сегодня прозвучал из уст и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в ходе ее выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

"Нет широкого исключения, исключения для стран [из режима потенциальных американских санкций], когда дело касается С-400. Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможной покупки С-400. И мы продолжаем переговоры о том, что могут сделать США или другие оборонные поставщики, как они могут помочь Индии", – цитирует ТАСС американского дипломата.

Она напомнила о визите в октябре 2018 г. президента России Владимира Путина в эту Республику, во время которого был подписан контракт на поставку Москвой С-400 "Триумф" индийской стороне общей стоимостью $5,43 млрд, т.е. пять полков. Вашингтон уже тогда объявлял, что закупка у РФ такой крупной военной техники потенциально попадает под рассмотрение Вашингтоном варианта введения ограничительных мер в отношении Нью-Дели по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".





"Мы видим, как Индия, особенно за последние 10 лет, начала диверсифицировать свои источники вооружений. Наше [американо-индийское] военно-техническое сотрудничество за последние 18 лет поднялось с нуля до $18 млрд. Мы ожидаем дальнейшего прогресса в развитии этого оборонного сотрудничества. Тем не менее порядка 65-70% военной техники Индии все еще имеет российское происхождение", – подчеркнула Уэллс.

Власти бывшей жемчужины британской короны заявили о планах приобрести С-400 еще в 2015 году.

В апреле 2019-ом министр обороны Индии Нирмала Ситараман выразила надежду, что США не станут вводить санкции против Индии в ответ на закупку вооружений из России, отметив, чтоНью-Дели подробно изложил Вашингтону свою позицию по закупке наших "Триумфов". А на прошлой неделе официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар сказал, что соглашение с Москвой реализуется, несмотря на угрозу санкций со стороны Штатов.

Ранее очередное твердое "да" С-400 сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвергнув все угрозы и претензии Вашингтона, стращавшего Анкару тем, что из-за российских ЗРС откажется поставлять туркам свои истребители F-35. Напомним, что "Триумфы" уже через два месяца прибудут в Турцию.

