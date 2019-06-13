Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США угрожают санкциями Индии за покупку С-400

Фото: commons.wikimedia.org
Американцы жалуются на слишком тесное военное сотрудничество между Москвой и Нью-Дели

США пытаются уговорить индийские власти не закупать у России зенитные ракетные системы С-400 и другую крупную военную технику. Не ограничиваясь увещеваниями, Вашингтон перешел к прямым угрозам ввести рестрикции в адрес Нью-Дели за сотрудничество Индии с РФ в сфере вооружений. Такой посыл сегодня прозвучал из уст и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в ходе ее выступления в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

"Нет широкого исключения, исключения для стран [из режима потенциальных американских санкций], когда дело касается С-400. Мы испытываем серьезную обеспокоенность по поводу возможной покупки С-400. И мы продолжаем переговоры о том, что могут сделать США или другие оборонные поставщики, как они могут помочь Индии", – цитирует ТАСС американского дипломата.

Она напомнила о визите в октябре 2018 г. президента России Владимира Путина в эту Республику, во время которого был подписан контракт на поставку Москвой С-400 "Триумф" индийской стороне общей стоимостью $5,43 млрд, т.е. пять полков. Вашингтон уже тогда объявлял, что закупка у РФ такой крупной военной техники потенциально попадает под рассмотрение Вашингтоном варианта введения ограничительных мер в отношении Нью-Дели по закону "О противодействии противникам Америки через санкции".

Владимир Путин и Нарендра Моди. Фото: kremlin.ru

"Мы видим, как Индия, особенно за последние 10 лет, начала диверсифицировать свои источники вооружений. Наше [американо-индийское] военно-техническое сотрудничество за последние 18 лет поднялось с нуля до $18 млрд. Мы ожидаем дальнейшего прогресса в развитии этого оборонного сотрудничества. Тем не менее порядка 65-70% военной техники Индии все еще имеет российское происхождение", – подчеркнула Уэллс.

Власти бывшей жемчужины британской короны заявили о планах приобрести С-400 еще в 2015 году.

В апреле 2019-ом министр обороны Индии Нирмала Ситараман выразила надежду, что США не станут вводить санкции против Индии в ответ на закупку вооружений из России, отметив, чтоНью-Дели подробно изложил Вашингтону свою позицию по закупке наших "Триумфов". А на прошлой неделе официальный представитель МИД Индии Равиш Кумар сказал, что соглашение с Москвой реализуется, несмотря на угрозу санкций со стороны Штатов.

Ранее очередное твердое "да" С-400 сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвергнув все угрозы и претензии Вашингтона, стращавшего Анкару тем, что из-за российских ЗРС откажется поставлять туркам свои истребители F-35. Напомним, что "Триумфы" уже через два месяца прибудут в Турцию.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Доллар подскочит до 90 рублей

Расширение санкций и дешевая нефть обрушат российскую валюту

Двойная игра: Трамп шантажирует Европу из-за "Северного потока – 2"

Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей