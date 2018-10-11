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Индия променяла Америку на С-400

Фото: wikipedia.org/Russian Ministry of Defence
Вашингтону указали на дверь

Нью-Дели не планирует отказываться от военно-технического сотрудничества с Россией только потому, что это не нравится Соединенным Штатам. Об этом журналистам заявил осведомленный источник в военно-промышленном секторе страны.

На вопрос о том, осознают ли в Индии риск возможного введения санкций по закону "О противодействии противникам Америки через санкции", представитель индийской оборонки ответил: "Да, безусловно", передает РИА "Новости".

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Таинственный источник не сообщил, собираются ли власти страны по дипломатическим каналам добиваться от США послаблений в данном вопросе или они решили до конца игнорировать недовольство Вашингтона. Агентство отмечает, что его собеседник знаком с точкой зрения руководства Индии и озвучивал именно ее.

Коротко и ясно позицию Индию в своем Twitter прокомментировал главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. "Вашингтону – досвидос!" – написал он.

Контракт на поставку в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРС) С-400 "Триумф" общей стоимостью $5,43 млрд был официально подписан 5 октября. Таким образом, Нью-Дели станет третьим зарубежным покупателем новейших средств ПВО после Анкары и Пекина.

Накануне президент США Дональд Трамп пригрозил тем, что Вашингтон отреагирует на покупку Дели российских зенитно-ракетных систем. Правда, в чем будет проявляться эта реакция, он не уточнил.

В Вашингтоне не раз выражали обеспокоенность закупками Индией российского вооружения. Помощник министра обороны по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер заявлял, что в США признают прошлые связи Нью-Дели и Москвы в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать вторую по численности населения страну мира на себя. Власти Соединенных Штатов пригрозили санкциями банкам и финансовым институтам, через которые может быть осуществлена сделка по покупке С-400.

Но индийские чиновники остаются непреклонны. "Владимир Путин и Нарендра Моди подписывают контракт о покупке комплексов С-400, несмотря на то что в будущем у нас могут возникнуть трудности с Америкой", – заявил ранее начальник штаба сухопутных войск Бипин Рават.

Андрей ФИЛАТОВ
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