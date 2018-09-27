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Индия максимально приблизилась к покупке С-400. По данным индийских СМИ, Нью-Дели вот-вот подпишет контракт на поставку пяти зенитно-ракетных комплексов, несмотря на угрозы США ввести санкции против финансовых структур, которые будут участвовать в сделке.
Газета The Times of India со ссылкой на источники в правительстве даже указала сумму контракта – $5,43 миллиарда. Для сравнения, турки платят за четыре дивизиона С-400 – $2,5 миллиарда.
По данным издания, решение о покупке российского ЗРК созрело в преддверии визита в Индию президента Владимира Путина, который запланирован на начало октября. Сделку якобы уже одобрили в комитете по вопросам безопасности правительства под председательством премьера Нарендры Моди. Однако официального заявления о покупке ЗРК Нью-Дели пока так и не сделал. Ранее индийские газеты писали, что из-за американских санкций против покупателей российского оружия Москва и Нью-Дели могут перейти на схему оплаты "рупия – рубль", но пока эта информация тоже не подтвердилась.
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