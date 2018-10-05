Нью-Дели берет пять полков

В отличие от Индонезии, которую опасения американских санкций отпугнули от покупки Су-35, Индия на попятную не пошла и подписала контракт о покупке российских ЗРК С-400. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Дмитрия Пескова.

Как и ожидалось, документ подписали во время визита Владимира Путина в Нью-Дели. Стороны, по словам вице-премьера Юрия Борисова, будут вести курс на расчеты в национальных валютах.

Как известно, ранее США пригрозили санкциями банкам и финансовым институтам, через которые может быть осуществлена сделка. Все это могло привести к большим издержкам и потере времени. После этого индийские газеты написали, что расчеты планируется вестись по схеме "рупия – рубль".

Индия покупает пять полков С-400 за $5,43 млрд, кроме того, на полях переговоров в Нью-Дели ожидается подписание целого пакета документов на миллиарды долларов. Причем не только в области военно-технического сотрудничества, но и в сфере торговли, экономики и промышленности.

Как отметил Юрий Борисов, работающий в составе российской делегации, стороны определили 23 приоритетных инновационных проекта. В частности, это атомная энергетика, космическое сотрудничество и разработка нефтяных месторождений в Арктике.



