Деньги получены, специалисты обучены

Россия начнет поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400 через пару месяцев. Об этом заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в кулуарах Петербургского международного экономического форума в пятницу, 7 июня.

"Все в порядке, я думаю, месяца через два мы начнем поставки. Уже авансовые платежи сделаны, оформлен кредит. Кредитные деньги потрачены, техника произведена. Плюс мы уже обучение завершили всех военнослужащих", – сообщил Чемезов в интервью телеканалу НТВ.

На вопрос журналиста, не дрогнет ли турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган под натиском Вашингтона в этом вопросе, глава "Ростеха" сказал, что "уже поздно, назад дороги нет, вариантов нет".

Также он добавил, что не смотря на американские санкции корпорация продолжает осваивает мировой рынок вооружения. По словам Чемезова, "Ростех" сотрудничает "с более чем ста странами, пакет заказа за прошлый год составил более $50 млрд".

"Санкции, конечно, повлияли в плане производства. Но в плане продаж – нет. Они просто пытаются на нас давить, и не столько на нас, а на наших партнеров, заставляя их не подписывать те или иные контракты, не закупать военную технику. Это всего лишь недобросовестная конкуренция. Они делают все, чтобы нас выдавить с рынка", – подчеркнул Чемезов.

Американские власти пытаются убедить Анкару, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, и грозят Турции рестрикциями за их приобретение. В частности, Вашингтон неоднократно говорил, что может задержать или вовсе отменить процесс продажи туркам новейших истребителей-бомбардировщиков F-35. При этом Турция является одним из участников международной программы США по созданию данного самолета. Анкара уже не раз заявляла, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35 и не откажется от планов покупать российские ЗРК.

