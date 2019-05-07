Турки научатся стрелять из С-400 в России

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Турция направит в Россию около ста военных, чтобы те освоили эксплуатацию ЗРК С-400, которые Анкара приобретает у Москвы.
Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленного турецкого военного источника. По его данным, турецких зенитчиков отправят в РФ уже в конце мая.
Как сообщалось ранее, поставка первой партии С-400 в Турцию должна состояться уже в июле этого года. Приобретая ЗРК, Анкара фактически лишает себя американских истребителей F-35, которые США не поставят Турции в интересах безопасности данных самолетов. Впрочем, некоторые военные эксперты и зарубежные СМИ до сих пор утверждают, что Турция лишь использует С-400 в торге с США, и поставки еще можно "переиграть".
Официальные заявления Анкары говорят об обратном. Президент Турции Эрдоган уже не раз заявлял, как и министр обороны Мевлют Чавушоглу, что покупка С-400 – вопрос решенный.
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