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Турки научатся стрелять из С-400 в России

Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
100 зенитчиков едут на стажировку

Турция направит в Россию около ста военных, чтобы те освоили эксплуатацию ЗРК С-400, которые Анкара приобретает у Москвы.

Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленного турецкого военного источника. По его данным, турецких зенитчиков отправят в РФ уже в конце мая.

Как сообщалось ранее, поставка первой партии С-400 в Турцию должна состояться уже в июле этого года. Приобретая ЗРК, Анкара фактически лишает себя американских истребителей F-35, которые США не поставят Турции в интересах безопасности данных самолетов. Впрочем, некоторые военные эксперты и зарубежные СМИ до сих пор утверждают, что Турция лишь использует С-400 в торге с США, и поставки еще можно "переиграть".

Официальные заявления Анкары говорят об обратном. Президент Турции Эрдоган уже не раз заявлял, как и министр обороны Мевлют Чавушоглу, что покупка С-400 – вопрос решенный.

Александр ИЛЬИН
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