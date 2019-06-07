Полетали и хватит: США перестали учить турецких пилотов

Анкара теряет F-35

Вашингтон прекратил прием военных летчиков из Турции для обучения полетам на F-35. Ранее США перестали поставлять Анкаре тренажеры F-35, без которых невозможно обучение пилотов. По данным источников Reuters, решение непосредственно связано с приобретением российских комплексов С-400.

В то же самое время, это не касается уже находящихся на территории США летчиков, а относится к тем, кто только готовился начать обучение на авиабазе Люк в Аризоне. В данный момент на авиабазе обучаются четыре пилота, еще два турецких летчика работают инструкторами.

Анкара планирует получить первые комплексы С-400 уже этим летом, турецкие зенитчики уже проходят обучение в России.

Ранее США заявили, что не потерпят одновременного присутствия на турецкой земле и С-400, и F-35, так как последний может стать крайне уязвимым для российского зенитно-ракетного комплекса.

Власти Турции на это ответили, что отказываться от С-400 не собираются, и если США не продадут им F-35, Анкара рассмотрит другие варианты, несмотря на то что в Турции уже налажено производство комплектующих для американского истребителя.