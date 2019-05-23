Эрдоган и Трамп заинтересованы в налаживании отношений

Заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран опроверг информацию о том, что Вашингтон дал Анкаре две недели, чтобы аннулировать покупку С-400. Ранее об ультиматуме сообщил американский канал CNBS, после чего эту историю подхватили большинство мировых СМИ. Однако, по словам Кырана, на официальном уровне ничего такого не было.

"В марте США обновили свое предыдущее предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов Patriot. На самом деле мы считаем, что речь шла об этом предложении", – цитирует заместителя министра турецкий телеканал "A Haber".

Кыран добавил, что президенты Рейджеп Эрдоган и Дональд Трамп заинтересованы в налаживании стратегических отношений между Турцией и США. Однако, по словам Кырана, применение санкции США в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") неоправдано, так как закон был принят после того, как Турция решила купить у России С-400.

Очевидно, что Турция продолжает торговаться с США, и разговоры о стремлении Анкары покинуть НАТО явно преждевременны. Вместе с тем, первые поставки С-400 в Турцию должны состояться уже в июле, и тогда будет сложно "отыграть назад".

Отказ Турции от F-35 грозит болезненными последствиями и многомиллионными убытками, так как на территории страны уже развернуто производство для комплектующих истребителя, однако Россия может переманить на свою сторону крайне выгодным предложением по Су-57. Достаточно вспомнить, что 55% суммы контракта по С-400 – это российский кредит.