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Турция подтвердила намерение купить российские ракеты

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
Эрдоган дал Вашингтону окончательный ответ по С-400

Анкара не намерена отказываться от приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Такое заявление сегодня в очередной раз сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"У нас есть соглашение, которое в настоящий момент реализуется, мы решительно настроены. Мы не собираемся отказываться (от покупки С-400)",

сказал турецкий лидер в эфире телеканала Haberturk.

Политик возложил на Соединенные Штаты всю ответственность за то, что его страна не смогла вооружиться американскими зенитными ракетными комплексами Patriot. Анкара направляла в Вашингтон соответствующий запрос, однако за океаном проигнорировали эти просьбы. В итоге турецкие власти отдали предпочтение российскому оружию.

Фото: www.globallookpress.com

"Мы обращались к США с предложением создать (рабочую) группу (для разрешения разногласий по поставкам), а также предлагали им продать нам Patriot. Но мы также сообщили, что условия контракта должны быть такими же хорошими, как и те, что предоставила Россия. Если так и будет, то мы сделаем шаг по направлению к Patriot. Однако со стороны США выгодного предложения так и не поступило", – восстановил президент Турции картину событий.

О намерении Турции приобрести российские ЗРК С-400 впервые стало известно в ноябре 2016 года. В сентябре следующего года стороны подписали соответствующий договор. Стоимость систем С-400, которые по условиям сделки будут поставлены Анкаре, составляет $2,5 миллиарда.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар ранее заявил, что доставка комплексов на территорию республики может произойти в июне-июле этого года, а развертывание дивизионов С-400 начнется в октябре.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Вашингтон настойчиво предупреждает Анкару, что в случае приобретения этих систем США могут отказать Турции в поставках истребителей F-35.

Андрей ФИЛАТОВ
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