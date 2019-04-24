F-35 говорят "до свидания"

Первые поставки Турции С-400, из-за которого разыгралась целая драма с США и их F-35, начнутся уже в июле этого года. Более того, Москва и Анкара договорились о частичной локализации производства С-400 в Турции.

"Да, уже все обсудили, все решено. У нас программа согласована, работаем в рамках исполнения контрактов", – заявил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Скорее всего, этот вопрос еще будет обсуждаться на предстоящей выставке IDEF-2019, которая пройдет в Стамбуле в конце апреля. Кроме того, по словам Михеева, в центре внимания будут "программы развития в области двигателестроения, авиастроения, вертолетостроения".

Ранее власти Турции заявили, что не отступятся от своих планов приобрести С-400, и если США откажутся поставлять F-35, они просто купят самолеты у другой страны. Как известно, американцы опасаются, что Турция, обладая и С-400, и F-35 сделает последний уязвимым. В России уже заявили, что готовы предложить свои самолеты, в частности, Су-57.