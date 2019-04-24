Власти Турции мотивировали отказ от F-35

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Турция на официальном уровне объявила, что найдет замену американским F-35 в другой стране, если США откажутся продавать самолеты из-за приобретения Анкарой С-400. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Почему мы покупаем С-400? Потому что у нас есть срочная потребность в системе ПВО. Мы и так являемся партнерами по программе производства F-35, участвуем в данном проекте, заплатили необходимую для этого сумму", – цитирует министра РИА "Новости".
По его словам, при плохом сценарии развития событий турки обеспечат свою потребность в другом месте – "там, где будут предложены самые лучшие технологии".
Ранее зарубежные эксперты выразили мнение, что Турция понесет огромные убытки из-за отказа от F-35, так как в проекте задействован целый ряд крупных местных компаний. Например, в Турции производятся комплектующий для планера F-35. Тем не менее, вопрос приобретения С-400, похоже, для Анкары дело принципа, и Эрдоган на попятную не пойдет.
В Москве уже восхитились позицией Турции по этому вопросу. Заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин заявил, что "активная позиция" Анкары заслуживает восхищения.
"Они проявили потрясающую твердость духа, несгибаемость, несмотря на мощнейшее давление Соединенных Штатов Америки", – цитирует RT военного.
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