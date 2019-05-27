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F-35 в "зверь-режиме" угрожает С-400

Кадр youtube.com
Истребитель начал свою миссию на Ближнем Востоке

Американские F-35, приписанные к базе ВВС США в Юте, приступили к боевому дежурству на Ближнем Востоке. Пользователь Gung Ho Vids опубликовал в YouТube видео. На нем запечатлено, как на самолет "навешивают" внушительный набор бомб и ракет.

По мнению The Aviationist, это и есть тот самый "зверь-режим", которым американские военные запугивают потенциальных противников. Якобы F-35 могут нанести разрушительный удар по военным объектам Ирана и Сирии, в том числе ЗРК российского производства, например С-300 или даже С-400 на базе "Хмеймим".


F-35А, запечатленные на видео, находятся на базе "Аль-Джафра" в Объединенных Арабских Эмиратах. На самолет навешивают две AIM-9X и четыре GBU-12 с лазерным наведением. В так называемом "зверь-режиме" F-35A может взять еще больше боеприпасов. В том числе шесть бомб GBU-31 и четыре ракеты "воздух – воздух". Фактически – это режим бомбардировщика, однако с таким количеством бомб "тридцать пятый" теряет всю малозаметность и будет прекрасно виден на радарах.

Поэтому для нанесения ударов по важным и защищенным объектам вроде ЗРК или командных пунктов, скорее всего, F-35 спрячет боеприпасы во внутреннем отсеке. Тем более, как накануне сообщила Lockheed Martin, скоро истребитель сможет спрятать еще больше ракет и бомб внутрь.

Александр ИЛЬИН
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