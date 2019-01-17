F-35 показал "зверь-режим"

Самолет уничтожил пять движущихся целей из пяти

Накануне компания Lockheed Martin опубликовала впечатляющее видео истребителя F-35, который одновременно сбрасывает пять бомб. Затем другая камера показывает полигон с движущимися целями, судя по одному из кадров, военными джипами без водителей. Все они уничтожаются точными попаданиями.

Идентифицировать боеприпасы блог The Aviationist попросил эксперта по вопросам обороны Яна Д' Косту, который заявил примерно следующее: испытания проходили на испытательном полигоне Неллис в Неваде. Использовались, скорее всего, "умные" бомбы британского производства Paveway IV с лазерным наведением и по GPS/INS.

Эта 500-фунтовая бомба (227 кг) была представлена в 2008 г. и на данный момент используется Королевскими ВВС Великобритании и Военно-воздушными силами Саудовской Аравии. В настоящее время идут о переговоры о поставке этих бомб в США, и, возможно, поэтому было выложено данное видео.

По мнению экспертов, в ролике F-35 использует так называемый "зверь-режим", при котором его боевая нагрузка составляет десять тонн. Это может быть 14 ракет класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и две AIM-9X Sidewinder для воздушных операций. Или шесть бомб GBU-31 и четыре ракеты "воздух – воздух" для ракетно-бомбового удара. Судя по всему, F-35 использовал именно этот режим.

Обвешанный бомбами и ракетами F-35 в этом случае превращается в бомбардировщик и штурмовик. На радарах его прекрасно видно, так как такое количество боеприпасов невозможно спрятать во внутреннем отсеке. Поэтому у F-35 есть "стелс-режим", когда он становится действительно малозаметным. Но это всего 2,6 т боевой нагрузки: две бомбы GBU-31 или вышеупомянутых Paveway IV и всего пара AIM-120.