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США нарабатывают связку F-35 с американским "Искандер"

Фото: flickr.com
Раскрыты новые возможности самолета

F-35 в последнее время стал самым обсуждаемым истребителем. Особенно, после переброски в Сирию российских ЗРК С-300 и их возможной дуэли с "тридцать пятыми" израильских ВВС.

На фоне подогреваемого интереса и предстоящих испытаний в ноябре Пентагон раскрывает новые возможности самолета, который несмотря на всю критику, остается самым современным истребителем на данный момент.

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Как сообщает Marine Corps Times, накануне F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой впервые применили для наведения реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Сообщается, что самолет, проведя разведку в районе предполагаемой цели, передал ее координаты РСЗО, которая успешно поразила мишень ракетами. Тест проводился на полигоне в Аризоне, однако в Корпусе морской пехоты уверены, что самолет можно будет использовать аналогичным образом на островах в Тихом океане.

Фото: wikipedia.orgЗначение этого испытания, на самом деле огромно, потому что HIMARS по сути представляет собой американскую версию российского "Искандера". Американцы готовят для своей РСЗО ракету Deep Strike, которая будет обладать ювелирной точностью и огромной разрушительной силой. Теоретически, в случае разрыва между странами договора РСМД, США могут использовать HIMARS как установку для стрельбы ракетами средней дальности.

Наводить РСЗО на цели может и беспилотник, однако живой пилот несомненно сделает это лучше. Уже другой вопрос, что это опаснее, так как оперативный район может находиться в зоне действия средств ПВО.


Александр ИЛЬИН
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