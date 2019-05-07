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F-35 вооружили до зубов

Фото: pixabay.com
Истребитель возьмет шесть ракет во внутренний отсек

Компания Lockheed Martin объявила, что решила главную проблему истребителя F-35 – недостаток бомб и ракет в стелс-режиме. Как известно, этот самолет берет во внутренний отсек только четыре ракеты "воздух-воздух" AIM-120.

Конечно, есть узлы внешней подвески, однако тогда F-35 превратится в обыкновенный истребитель уровня 4++ с хорошим радаром.

Но теперь, как пишет The National Interest, американские истребители будут оснащать системой Sidekick, которая позволит брать в отсек шесть ракет, и все они будут расположены внутри. Автор издания Майкл Пек сравнивает самолеты предыдущего поколения, вроде F-16 и F-15 c "беременными" из-за внушительного "багажа" ракет и топливных баков под брюхом. Но будущее как раз в таких истребителях, как F-35, по форме напоминающего летучую мышь.

Однако конструкторы до сих пор не понимают, как поместить в маленьком истребителе большое количество ракет. Даже шесть AIM-120 это очень немного. Для сравнения, F-15 70-х годов вооружен 8 ракетами, а проектируемый F-15X вообще будет брать под крыло 16 ракет – настоящий "терминатор".

Поэтому пока в ВВС США планируют использовать F-35 на острие атаки и для целеуказания другим истребителям, вроде F-15X. Они будут действовать в связке, потому что без самолеты четвертого поколения "тридцать пятым" будет крайне сложно противостоять российским Су-30СМ или МиГ-35.

Александр ИЛЬИН
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