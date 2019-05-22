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Турции выдвинули последний ультиматум по С-400

С-400. Фото:mil.ru
Если Анкара не передумает покупать российские системы – останется без американских самолетов

США предприняли последнюю решительную попытку заставить турецкие власти отказаться от сделки по приобретению зенитно-ракетных комплексов у России. Им дали две недели на размышления, сообщили американским журналистам осведомленные источники.

В Вашингтоне настаивают на том, чтобы по истечении указанного срока Анкара отменила сделку с Москвой и закупила американские системы противоракетной обороны Patriot. Если этого не будет сделано, Соединенные Штаты официально исключат партнеров по НАТО из программы по приобретению 100 истребителей F-35, передает CNBC.

Это не единственное "наказание", которое американцы приготовили туркам, отмечает РИА ФАН. Если президент страны Реджеп Эрдоган не выполнит условия ультиматума, Вашингтон поставит вопрос о введении санкций в отношении Турции. Негативная реакция обещана и со стороны других стран НАТО. Это последнее предложение Госдепартамента, сообщили журналисты.

Фото: commons.wikimedia.org

Ранее Турция много раз заявляла, что не намерена отказываться от российских комплексов. Нет оснований думать, что Анкара передумает на этот раз. Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне заявил о том, что страна отправила в Россию военный персонал для обучения работе на С-400, сообщает РИА "Новости".

Россия и Турция договорились о поставках ЗРК в 2017 году. Согласно заключенному соглашению, Анкара получит четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 миллиарда. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства "Триумфов" в Турции. Первая партия комплексов поступит в Турцию в июле этого года.

США утверждают, что российские системы несовместимы со стандартами НАТО, и угрожают Анкаре санкциями за их приобретение. В Турции подчеркивают, что российские ЗРК не представляют угрозы для американских истребителей.

Андрей ФИЛАТОВ
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