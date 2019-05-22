Если Анкара не передумает покупать российские системы – останется без американских самолетов

США предприняли последнюю решительную попытку заставить турецкие власти отказаться от сделки по приобретению зенитно-ракетных комплексов у России. Им дали две недели на размышления, сообщили американским журналистам осведомленные источники.



В Вашингтоне настаивают на том, чтобы по истечении указанного срока Анкара отменила сделку с Москвой и закупила американские системы противоракетной обороны Patriot. Если этого не будет сделано, Соединенные Штаты официально исключат партнеров по НАТО из программы по приобретению 100 истребителей F-35, передает CNBC.

Это не единственное "наказание", которое американцы приготовили туркам, отмечает РИА ФАН. Если президент страны Реджеп Эрдоган не выполнит условия ультиматума, Вашингтон поставит вопрос о введении санкций в отношении Турции. Негативная реакция обещана и со стороны других стран НАТО. Это последнее предложение Госдепартамента, сообщили журналисты.

Ранее Турция много раз заявляла, что не намерена отказываться от российских комплексов. Нет оснований думать, что Анкара передумает на этот раз. Министр обороны Турции Хулуси Акар накануне заявил о том, что страна отправила в Россию военный персонал для обучения работе на С-400, сообщает РИА "Новости".

Россия и Турция договорились о поставках ЗРК в 2017 году. Согласно заключенному соглашению, Анкара получит четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 миллиарда. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства "Триумфов" в Турции. Первая партия комплексов поступит в Турцию в июле этого года.

США утверждают, что российские системы несовместимы со стандартами НАТО, и угрожают Анкаре санкциями за их приобретение. В Турции подчеркивают, что российские ЗРК не представляют угрозы для американских истребителей.