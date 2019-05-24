Россия получит "электромагнитные" РСЗО

Боеприпасы будут сжигать ракеты и радары противника

На "Техмаше" обсуждают создание реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые поражают цели электромагнитным импульсом.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора концерна Александра Кочкина, компания готова реализовать этот проект при наличии соответствующих запросов со стороны заказчика, то есть Минобороны. Топ-менеджер уточнил, что пока ведомство не выдавало технических заданий на такие снаряды.

Электромагнитные боеприпасы создают мощный электромагнитный импульс, который не только создает помехи и действует как средство РЭБ, но и выжигает головки самонаведения ракет, средств связи, навигации, управления. Чем-то похожим в США планируют вооружить истребители шестого поколения. Сейчас электромагнитные ракеты испытывают на бомбардировщиках В-52.

Кроме того, Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) совместно с компаниями Boeing, Raytheon и Lockheed Martin разработали импульсную электромагнитную установку CHAMP (Counter-electronics High Power Microwave Advanced Missile Project), которая смонтирована на крылатой ракете. По задумке разработчиков боеприпас, пролетая над целью, должен выводить из строя ее оборудование. Например, РЛС зенитно-ракетного комплекса.