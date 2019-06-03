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Бомба для С-400: США показали боеприпас будущего

Фото: commons.wikimedia.org
Снаряд планирует, как крылатая ракета, и бьет точно в цель

Военно-воздушны силы США опубликовали видео испытаний высокоточной бомбы GBU-39. Планирующий боеприпас точно поражает мишени на расстоянии 110 км от места сброса. При этом коэффициент кругового отклонения составляет всего несколько метров.

Главная опасность GBU-39 заключается не только в ее точности, но и в малозаметности. Благодаря небольшому диаметру – всего 19 см – ее крайне трудно засечь радаром, поэтому боеприпас может применяться для уничтожения не только легкобронированной техники, но и зенитно-ракетных систем противника. В первую очередь, американцы держат в уме российские "Панцири", С-300 и С-400, а также китайские ЗРК.


Новейшая версия Block II оснащена трехдиапазонной головкой самонаведения – инерциональное с GPS, инфракрасное и активное радарное. В настоящее время идет работа над верcией SDB, которая наводится на источник помех для GPS. Таким образом, американцы намерены уничтожать "глушилки" и другие средства РЭБ, которыми находятся на вооружении российской армии.

GBU-39 несут под крылом F-15E, F-22, Panavia Tornado, JAS-39 Gripen и летающая батарея Lockheed AC-130W. Планируется вооружить боеприпасом и F-16, F-35 и все стратегические бомбардировщики. Судя по всему, в Пентагоне очень рассчитывают на планирующую бомбу. США применяли ее во время в Ираке, также бомбой сильно заинтересовался Израиль.

Александр ИЛЬИН
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