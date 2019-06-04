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Россия запустила сверхсекретную ракету

Кадр youtube.com
Испытания проходили на Сары-Шагане

Российские военные провели очередные испытания новой ракеты системы ПРО. Как и в предыдущих случаях, в Минобороны не слишком многословны и лишь подчеркнули, что российская ракета "подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу". Видео испытаний, где показано, как ее везут к месту старта на полигоне Сары-Шаган, опубликовал телеканал "Звезда".


По данным СМИ, Россия испытывает ракеты для нового ЗРК С-500. Кроме того, военные тестируют систему ПРО А-235 "Нудоль", которая должна встать на на защиту Москвы взамен А-135. Судя по тому, что ракета стартовала из шахты, испытывали, скорее всего, ее, хотя это мог быть любой перехватчик межконтинентальных баллистических ракет.

Александр ИЛЬИН
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