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Израиль сделал "робота-малыша" с пистолетом

Кадр youtube.com
"Робокоп" стреляет не хуже снайпера

В Израиле сделали мини-робота, вооруженного пистолетом "Глок" калибра 9 миллиметров. Разработчики спрятали его во внутреннем отсеке 10-килограммовой гусеничной "машинки", которая бьет точно в цель. Разумеется, роботом управляет оператор при помощи пульта дистанционного управления.

Defense News опубликовало видео "малыша", который лихо забирается по ступенькам, а затем стреляет наравне с полицейским в тире.

Подобные роботы давно существуют, причем размером с БМП. Однако далеко не всегда нужны такие громоздкие машины. "Малыш" вполне пригодится спецназу при освобождении заложников в жилом доме или просто в ходе городского боя. Если "машинка" будет потеряна, ничего страшного, зато, возможно, она спасет жизнь человеку.


Робот может передвигаться со скоростью 5 км/ч и работать до 5 часов. Машинка оборудована двусторонней радиосвязью, то есть через него можно связаться или объявлять нарушителю по громкой связи, что у того нет шансов. Кроме пистолета, робот может быть вооружен баллончиком с перечным газом.

Александр ИЛЬИН
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