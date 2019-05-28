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Ракеты "Оникс" сделают гиперзвуковыми

Фото: Сергей Федюнин/ТАСС
ВМФ получит еще более смертоносное вооружение

Российским сверхзвуковым крылатым ракетам увеличат дальность полета и скорость. В частности, это касается противокорабельных ракет П-800 "Оникс", которыми вооружен "Бастион".

Об этом заявил гендиректор-генеральный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов.

"Общая тенденция в направлении совершенствования крылатых ракет – увеличение скорости до гиперзвука, увеличение дальности действия, а также универсальность ракеты как с точки зрения ее целей", – цитирует Леонова ТАСС.

На данный момент ВМФ РФ испытывает гиперзвуковые ракеты "Циркон", которые должны запускаться из тех же установок, что и "Калибры". "Мини-цирконы" получат даже малые ракетные корабли (МРК) проектов "Каракурт" и "Буян-М".

Александр ИЛЬИН
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