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Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США.
Документ появился в банке законопроектов Госдумы.
В тексте документа говорится о том, что решение о возобновлении ДРСМД может принять президент РФ.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что думский Совет обсудит законопроект в течение часа и определится со сроками его рассмотрения, передает ТАСС. Если закон о приостановке выполнения ДРСМД будет принят, то он вступит в силу со дня опубликования.
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