Президент РФ оставил за собой право возобновить действие важного документа

Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США.

Документ появился в банке законопроектов Госдумы.

В тексте документа говорится о том, что решение о возобновлении ДРСМД может принять президент РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что думский Совет обсудит законопроект в течение часа и определится со сроками его рассмотрения, передает ТАСС. Если закон о приостановке выполнения ДРСМД будет принят, то он вступит в силу со дня опубликования.