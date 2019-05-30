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Путин внес законопроект о разрыве ДРСМД

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Президент РФ оставил за собой право возобновить действие важного документа

Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный между СССР и США.

Документ появился в банке законопроектов Госдумы.

В тексте документа говорится о том, что решение о возобновлении ДРСМД может принять президент РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что думский Совет обсудит законопроект в течение часа и определится со сроками его рассмотрения, передает ТАСС. Если закон о приостановке выполнения ДРСМД будет принят, то он вступит в силу со дня опубликования.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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