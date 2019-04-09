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"Армата" стреляет убийственными снарядами

Фото: Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Но ими невозможно вооружить остальные танки

Ранее зарубежные специализированные издания широко обсуждали российский бронебойный оперенный подкалиберный снаряд (БОПС) "Свинец-2", которым планируется вооружить "реактивные танки" Т-80БВМ, и который уже используют Т-90 и Т-72Б3.

Длина сердечников этих боеприпасов – 740 мм, а автомат заряжания на Т-72 и Т-80 помещается снаряд до 640 мм. Поэтому на модернизированных танках пришлось установить новые орудия 2A46M-5 и автоматы заряжания М-4.

По мнению The National Interest, "Свинец-2" – очень неплохой снаряд, но все же слишком "слабый" против западной брони. Оценочно этот БОПС пробивает 650-750 мм брони под наклоном 60 градусов на расстоянии 2 км. Однако у "Абрамса", "Леопарда-2" и "Челленджера-2" лобовая броня 800 мм. Конечно, снаряд может пробить эту броню на меньшем расстоянии, или поразить танк в менее защищенном месте, например, в боковую часть. Но все же, "Свинец-2" нельзя назвать "убийцей Абрамсов". Поэтому в России на смену им готовят новые – БОПС 3БМ69 "Вакуум-1" и 3БМ70 "Вакуум-2". Их можно будет заряжать в пушку 2А82 для "Арматы". В перспективе ей также вооружат Т-72Б3 и Т-90.

Этот снаряд пробивает 900-1000 мм брони на расстоянии 2 км, пролетая это расстояние за секунду, поэтому с легкостью поразит любой танк стран НАТО.

Проблема заключается в том, что длина новых снарядов составляет 900 мм. Пока ими можно вооружить только "Арматы" с 2А82, но их крайне мало. Основная часть – это Т-90, Т-72Б3, Т-72Б, Т-80.

Фото: mil.ru

По данным военного эксперта Алексея Хлопотова, для оснащения досерийных Т-14 было закуплено 13 орудий 2A82-M1. Затем в декабре 2017 года закупили еще 24, благодаря чему удалось сформировать один батальон Т-14 из 36 танков.

Россия модернизирует Т-90 и Т-80, на пушки 2А82 на них не поставят. По данным Хлопотова, российские инженеры долго не могли придумать, как установить автомат заряжания для почти метровых снарядов в тесных башнях Т-90 и Т-72Б3. В конце концов, выход был найден: с каждой стороны башни Т-72 и Т-80 решили убрать по 80 миллиметров брони, чтобы поставить широкий автомат заряжания. Снаружи броню предполагается утолщить.

Но пока изготовлены лишь прототипы. О серийном выпуске речь не идет, и это означает, что российские танки еще как минимум несколько лет будут максимум использовать снаряды "Свинец-2". А будущее 900-мм БОПСов напрямую зависит от многострадальной "Арматы".

Александр ИЛЬИН
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