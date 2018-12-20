Т-80 получит "ядерные" снаряды

Реактивный танк России вооружат боеприпасами с обедненным ураном

Российский танк Т-80, похоже, точно не спишут со счетов, как это предполагалось ранее, когда его производство считали нерентабельным. "Восьмидесятки" не только модернизируют до уровня Т-80БВМ, чтобы отправить в Кантемировскую дивизию, но и вооружат самыми бронебойными подкалиберными снарядами "Свинец-2".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, у Т-80БВМ доработан стабилизатор вооружения и механизм заряжания под боеприпасы 3БМ59 "Свинец-1" и 3БМ60 "Свинец-2". У первого сердечник из вольфрама, который пробивает 700-740 мм брони на расстоянии 2 км, а во втором уже сплав вольфрама и обедненного урана. Эти боеприпасы из так называемого "материала Б" пробивают 800-830 мм однородной брони на том же расстоянии.

Стоит отметить, что Т-80 уже стрелял подкалиберными снарядами с сердечником из обедненного урана, и не только он.

Так, боеприпас 3ВБМ13 был принят на вооружение еще в 1985 г. и использовался на таких танках, как Т-64А, Т-72, Т-80, Т-90. Его бронепробиваемость была всего 560 миллиметров. В ту пору моду диктовали американцы, которые активно использовали на своих "Абрамсах" снаряды с урановыми наконечниками, в том числе во время войны в Ираке. Поэтому российским танкистам были просто необходимы аналогичные боеприпасы.



После 3ВБМ13 было разработано еще как минимум несколько снарядов с "материалом Б", и "Свинец-2" – самый последний. Кроме Т-80, их могут использовать модернизированные Т-72Б3 и Т-90. Разумеется, бронебойные снаряды можно заряжать в пушку нового Т-14 "Армата".