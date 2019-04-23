В США признали превосходство "Арматы" над танками НАТО

Т-14 совершил революцию среди машин

В отличие от спорности высказываний о тотальном превосходстве Су-57 над F-35, хвалебные статьи об "Армате" вполне обоснованны: этот танк значительно превосходит машины НАТО, а по соотношению "цена – качество" может опередить даже новый "Абрамс". Однако Россия не потянет по-настоящему массовое производство Т-14, которые еще не скоро заменят Т-72Б3, Т-90 и Т-80.

К таким выводам пришли авторы журнала The National Interest, проанализировав видео и материалы об "Армате", которые регулярно публикуют российские издания.

Накануне руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" Михаил Бегман рассказал о противоскользящем покрытии танка.

Ранее СМИ растиражировали информацию о туалете для танкистов в "Армате", а заместитель главного инженера, главный конструктор стрелково-пушечного направления Андрей Махнин рассказал телеканалу "Звезда" об устройстве дистанционного перезаряжания для 7,62-миллиметрового пулемета. Современная активная защита, герметичная бронекапсула, новая пушка – об этом были написаны уже тома статей.

Как считает NI, несмотря на порой "агрессивный" пиар танка, Т-14 представляет из себя революционную модель и легко превосходит машины, состоящие сейчас на вооружении НАТО. "Армата" опережает их по огневой мощи, мобильности и выживаемости.

Американские эксперты объясняют это разными доктринами России и Запада. Для первой, как и для СССР после окончания Второй мировой войны, танки были незаменимыми машинами для преодоления бескрайних просторов Союза и марш-броска на Европу в случае необходимости. США же в это время инвестировали в свои ВВС и ВМС, результатом чего стали авианосные группы. Поэтому каждая сторона добилась вершины в своей области, если так можно выразиться.



Т-14 получился хорошим танком и при этом относительно недорогим. Приблизительная цена "Арматы" – $4 млн за единицу, в то время как новейший "Абрамс" стоит все $6 миллионов. Однако военный бюджет США несоизмеримо больше, поэтому даже такая "Армата" для России очень дорогая.

Тем не менее, по мнению авторов NI, Минобороны РФ может найти компромиссное решение и заказать ограниченную партию Т-14, постепенно внедряя эту машину в войска.