В Америке представили лучший в мире танк

Накануне в США впервые опубликовали фото M1A2C (SEPv3) Abrams – максимально "нафаршированного " американского танка.

Снимок, выложил китайский блок "Смайлик" в Twitter. На нем изображен новейший "Абрамс" на военном испытательном полигоне Юма в штате Аризона. На танке видна новейшая активная защита "Трофи" разработки израильской компании Rafael, а также дополнительная броня на передней части башни, что придает машине еще более грозный вид.

M1A2C with TROPHY APS at YPG pic.twitter.com/AgCtwyXLrQ — 笑脸男人 (@lfx160219) 22 февраля 2019 г.

Западные эксперты уже провозгласили M1A2C лучшим в своем классе. Так, The National Interest и специалисты из General Dynamics называют его "цифровым танком" будущего, которого можно периодически "апгрейдить".

Помимо "Трофи", которая защищает экипаж от гранатометов и ПТУРов, танк обладает целым рядом преимуществ, которых нет у других машин. Даже броня "Абрамса" состоит из секретного сплава с тонким слоем урана

Кроме того, M1A2C оснащен современными компьютерами, дистанционно управляемым пулеметом и дюжиной батарей, которые позволяют управлять датчиками танка не включая двигатель. Это означает, что танк защищен даже при заглушенном моторе, например, ночью.

Конечно, M1A2C оборудован лучшими диагностическими системами, средствами связи. Наводчик и командир в этом танке могут независимо друг от друга вести поиск целей.

По мнению NI, новейший танк – это M1A2SEPv.2 "Абрамс", только более защищенный и удобный для "апгрейда". Машина проектировалась, в частности, для перспективных программируемых боеприпасов, которые пока еще находятся в разработке. Кроме того, на новую машину поставят новым лазерным дальномером и также искусственным интеллектом, что позволит действовать экипажу максимально автономно.

Как считают авторы NI, новый американский танк уже превосходит "Армату", про разработке которой российские инженеры якобы "столкнулись с определенными проблемами". Что касается китайской машины "Тип 99А", то она соответствует "Абрамсам" предыдущих поколений и не может составить конкуренцию M1A2C.