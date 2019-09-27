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"Абрамс" приберег для "Арматы" снаряды с ураном

Фото:flickr.com/7armyjmtc
До сих пор это самые смертоносные боеприпасы

Российский танк нового поколения "Армату" и "Абрамс" в модификации SEP v4 считают примерно равными соперниками. Т-14 легче и маневреннее, зато М1 последней модели обладает лучшей электроникой на данный момент, в своем роде F-35 среди танков.

Однако в бою многое будет зависеть от боеприпасов. Американцы очень рассчитывают на свои универсальные снаряды, тип которых можно будет менять буквально в башне танка.

Однако есть в США и более смертоносные снаряды, против которых не устоит любая броня, в том числе, "Арматы". Это снаряды с обедненным ураном, которые есть на вооружении армии США, и, кстати, не только у танкистов, но и летчиков-штурмовиков.

По данным "Военного обозрения", в США даже изучается вопрос об утилизации 35,7 млн боеприпасов с сердечниками из обедненного урана, которые предназначены для авиапушки "Бородавочников" и "Абрамсов". Речь идет от снарядах для пушки GAU-8/A, а также танковых калибров 105 мм и 120 мм.

Благодаря тому, что уран очень тяжелый, снаряд с таким наконечником обладает большой бронебойной силой. А пирофорность урана, то есть способность в мелкораздробленном состоянии к самовоспламенению, приводит к катастрофическим последствиям для мишени. Вольфрам не такой эффективный.

Так, снаряд M735 пробивает 35 см стальной катаной брони, в то время как M833 DU с ураном прошивает 42 см брони под углом 60 градусов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСССнаряд с ураном калибра 105 мм M774 пробивает не только боковую броню, но и переднюю, а также башню Т-72. В СССР об том хорошо знали, поэтому сделали Т-80 с применением керамической брони. Переднюю сделали толщиной 45 см, а на башню и вовсе не пожалели полметра.

Но и это не помогало. "Серебряная пуля", как еще называли снаряд с обедненным ураном M829A1 в Ираке, пробивала 57 см с 2 км.

Боприпас последнего поколения M829E4 предназачен уже для уничтожения "Арматы". Как предполагает журнал The National Interest, американский танк будущего поколения будет вооружен этими смертоносными боеприпасами. Возможно, и получит и "Абрамс" модификации SEP v4.

Александр ИЛЬИН
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