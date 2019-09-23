"Армата" проиграет новому "Абрамсу" только в одном

Новейшую американскую машину специально готовят для уничтожения Т-14

В США в очередной раз сравнили "Армату" и "Абрамс" в последней модификации SEP v4. Ранее в американских СМИ уже высказывали мнение, что российский Т-14 выигрывает в маневренности и скорости, однако уступает по части датчиков. В последнем М1 разработчики собрали все новейшие технологии, которые только есть в мире, сделав из танка чуть ли не компьютер на гусеницах.

Однако, по мнению авторов военного блога Warrior Maven, все не так очевидно. Способность "Арматы" вести огонь на расстоянии до 5 км в дневное время и до 3,5 км ночью поражает, равно как и скорость 90 км/час.

М1 SEP v4 разрабатывался специально для противостояния "Армате". Машина уже находится на испытаниях и в войсках будет тестироваться в 2021 году. Лазерный дальномер, цветные камеры, встроенные бортовые сети, модернизированные метеорологические датчики, новейшая система вооружения и универсальный снаряд – это лишь некоторые новшества М1 SEP v4.

Особенно стоит отметить инфракрасный датчик третьего поколения FLIR – "Абрамс" стал, словно истребитель F-35. Оборудование позволяет засечь цель в любую погоду – дождь, песчаную бурю, туман.

По датчикам "Армата", скорее всего, будет уступать "Абрамсу", но у нее есть свои козыри. Например, снаряд "Спринтер" с дальностью свыше 11 километров. Пока его нет на вооружении Т-14. Сейчас танки вооружены снарядами с дальностью 5 км, как и "Абрамс".

Во многом будет решать количество. Пока точно неизвестно, сколько танков "Армата" будет у России и сколько новых "Абрамсов" у США, но, скорее всего, Пентагон не поскупится. В России на данный момент законтрактовано более 100 образцов Т-14, причем танки, по данным военных, уже начали поступать в войска.