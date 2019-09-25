США придумали способ сбить "Циркон"

Придется здорово рискнуть

В США придумали, как справиться с гиперзвуковой противокорабельной ракетой "Циркон", которую по мнению российских военных перехватить невозможно.

Если ракета будет лететь на высоте 61 метра, то американский радар AN/SPY-1 сможет обнаружить ее лишь на расстоянии примерно 55 км. У экипажа будет лишь 20 секунд, чтобы перехватить "Циркон", а этого явно недостаточно.

Как пишет журнал Popular Mechanics, способ уничтожить российскую ракету все-таки существует. Для этого радары нужно разместить на большой высоте. Вероятно, его предполагается установить на барражирующий в небе беспилотник.

Стоит отметить, что это небезопасный способ, так как БПЛА можно будет сбить той же ракетой, и понадобится немало таких аппаратов, а радары достаточно дорогие.

Кроме того, по мнению журнала, можно задействовать системы искусственного интеллекта, которые вместо человека могли бы среагировать на приближающую ракету. При этом издание отмечает, что этот метод опасен в зоне, где могут находиться гражданские корабли и самолеты.

Ракету, летящую на скорости 8 Махов очень трудно отправить точно в цель, поэтому PM предполагает, что "Циркон" будет, в том числе, ядерным. Такие ракеты были еще у Советского Союза. В Москве хорошо понимали, что уничтожить огромные авианосные группы США проще всего ракетами с ядерными боеголовками.

В Popular Mechanics уверены, что Россия станет первой страной, которая примет на вооружение гиперзвуковое оружие.