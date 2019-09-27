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Китай рассекретил ракету-носитель гиперзвукового блока

Китай рассекретил ракету-носитель гиперзвукового блока
Кадр youtube.com
Пекин догоняет "Авангард"

Китай впервые показал носитель своего гиперзвукового блока ракету DF-17. Ее можно разглядеть на  проморолике Ракетных войск НОАК, посвященном 70-летию образования КНР. Видео опубликовал в Yotube пользователь Чингис Дамбиев. 

Характеристики DF-17 засекречены, известно лишь, что ее дальность составляет 1800-2500 км. Предположительно, она на 43 секунде на коротком кадре. Сам блок конусообразной формы. После разгона ракеты он отделяется.

По данным китайских СМИ, в 2017 году было проведено два пуска DF-17. Во время одного из них гиперзвуковой блок преодолел 1400 км на высоте 60 км за 11 минут. На видео показан пуск сразу нескольких типов ракет, в том числе, крылатых. Китайцы уверяют, что могут уничтожить любой американский авианосец своим вооружением.

Ранее издание Global Times сообщало о загадочной  ракете DF-41, однако пока из непосвященных ее никто не видел. Показать ее планируют 1 октября на параде, посвященном 70-й годовщине основания республики.

Александр ИЛЬИН
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