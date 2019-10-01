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В США разнесли русского "Терминатора"

В США разнесли русского
Фото: www.globallookpress.com
Машине не нашлось места среди танков

Статьи про российскую боевую машину поддержки танков "Терминатор" в российской и зарубежной прессе подогрели нешуточный интерес к этой новинке. А показательные выступления на военном форуме "Армия" и в эфире телеканале "Звезда" произвели неизгладимое впечатление.

Но почему-то БМПТ до сих пор не найти в российских войсках, хотя сама машина задумывалась еще в советские годы, и казалось бы, ничего сверхсложного в ней нет.

По мнению The National Interest, российским танкистам до сих пор неясно, какую роль эти машины будут играть на поле боя.

Бывший ведущий конструктор БМПТ Александр Яковлев в интервью "ДСП" заявил, что "Терминатор" может уничтожить любой танк, даже "Армату". По его мнению, главный бич российской военной промышленности – монополизм. Именно по этой причине новые перспективные машины якобы не могут пробиться в войска.

NI ставит под сомнение утверждение, что БМПТ легко справится с "Арматой". Многое будет зависеть от того, где будут находиться эти машины. Если в городе, то вполне может быть.

Изначально БМПТ задумывалась как боевая машина для поддержки танки в местах, где длинная пушка мешает. Необходимо было поражать верхние этажи зданий, не удаляясь на значительное расстояние. Также БМПТ хотели использовать в горах, и даже называли "горные танки".

Затем, по всей видимости, внесла коррективы чеченская война. В конце 90-х перед конструкторами поставили задачу – сделать машину максимально живучей. Башня стала очень низкой, вместо ПТУРов "Корнет" появились "Атака-Т", а также автоматическая пушка 2А42.

"Рамка-99", как ее еще называли, превратилась в снайперскую винтовку на гусеницах. По словам Яковлева, военные просили сделать молот, а он сделал микроскоп.

Тем не менее, "Терминатор" доказал свою эффективность в Сирии. Но до сих пор ему не нашлось места в танковых войсках. Эта машина стоит, как дорогой танк, поэтому в Минобороны есть мнение, что проще сделать пару Т-72Б3.

Фото: www.globallookpress.comNI предполагает, что БМПТ могут включить в состав спецбатальона, и машины станут чем-то вроде танкового спецназа.

По другой версии, "Терминаторов" все же интегрируют в танковые войска, но тогда придется переучивать командиров, которые понятия не имеют, как использовать БМПТ. Боеприпасы, техническое обслуживание у машины несколько другое.

Казахстан, ранее купивший у России БМПТ, использует их вместе с с ТОС-1А и танками Т-72. Сначала "Солнцепеки" выжигают все живое, а затем выдвигаются танки и БМПТ. Вот и вся тактика.

Александр ИЛЬИН
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