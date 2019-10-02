Испытания ЗКР прошли успешно

Источники в министерстве обороны РФ и в военно-промышленном комплексе сообщили российским журналистам о том, что в Сирии протестировали систему С-500 "Прометей".

Как отметили источники, в ходе испытаний ЗКР произошли проблемы с работой техники. Однако военным удалось быстро устранить неполадки. Несмотря на заминку, испытания признали успешными.

Бывший заместитель командующего ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал газете "Известия", что вся новая техника проходит испытания в жестких условиях как климатических, так и технических. Такой подход помогает выявить недостатки, которые потом устраняют. А Сирия – подходящее место для таких тестов из-за жары и пыли.

Поставки С-500 в войска должны начаться в 2020-м. Каждый комплекс предполагается использовать в течение 25 лет.