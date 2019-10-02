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Сирийский "убийца" идет в войска

Сирийский
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 4.0)
Наводчик штурмовиков и артиллерии не оставит ни единого шанса врагу

Российские военные в ближайшее время получат новейший дрон-авианаводчик "Орлан-30". Об этом написали журналисты со ссылкой на источник в Минобороны.

Кроме оптико-электронной системы, беспилотник оснащен ГЛОНАСС и GPS. Плюс у него есть так называемая лазерная "подсветка", специально для стрельбы корректируемыми артиллерийскими снарядами, а также для наведения высокоточных бомб, вроде КАБ-500.

По данным источника "Известий", "Орлан-30" уже прошел боевое крещение в Сирии и отлично себя зарекомендовал.

Главное преимущество БПЛА в универсальности. Обычно беспилотники наводят только артиллерию, но этот может быть использован для передачи координат целей "Грачам", а возможно даже бомбардировщикам Су-24 и Су-34.

В данный момент военные используют "Орлан-10", в том числе, в Сирии. "Десятка" легче и не обладает такими возможностями, как новый дрон.

Александр ИЛЬИН
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