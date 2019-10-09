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Высокоточные бомбы с ракетами "провалились" в Сирии

Высокоточные бомбы с ракетами
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
В отличие от США, у России не оказалось нужных полигонов

Российские высокоточные ракеты и бомбы плохо работают в Сирии, так как не приспособлены для такого климата. Песчаные бури нейтрализуют лазерное наведение, и военные предпочитают иметь дело с проверенными свободно падающими бомбами, вроде ФАБ-500.

Дело в том, что у российских разработчиков просто не было возможности испытать продвинутые боеприпасы в условиях, приближенных к тем, в которых сейчас работают летчики в Сирии. Американцы прошли эту школу во Вьетнаме, а затем в Ираке. У России был Афганистан, но этого опыта оказалось недостаточно.

Еще в прошлом году глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов признался в интервью "КоммерсантЪ", что Сирия стала суровым испытанием для продукции КТРВ. Топ-менеджер пытался убедить военных использовать "умные" бомбы вместо обычных. Летчики уверяли, что, благодаря новой системе целенаведения, их удается сбрасывать точно в цель.

Фото:  ТАССНо Обносов справедливо отмечал, что сильный порыв ветра мог снести эту систему на несколько сот метров в сторону. К слову, поэтому США активно используют "умные" и планирующие бомбы, достаточно вспомнить GBU-39. Но у Пентагона есть где испытать их в любых условиях – в том числе, в пустыне в штате Невада.

Оказалоcь, что в пустыне от земли поднимается сильнейшее марево, а ветер становится причиной песчаных бурь. В результате лазерная подсветка уплывает из-за миражей. Для такой бомбы или ракеты нужна прозрачная атмосфера, но в Сирии все по-другому.

В России похожих полигонов нет, возможно, похожие условия можно было воссоздать в Средней Азии, но после распада СССР решить этот вопрос не так просто. Поэтому Сирия для разработчиков оружия – настоящий подарок.

Александр ИЛЬИН
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