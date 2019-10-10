Китайцы сделали боевую летающую тарелку

Дисколет покажет вертолетчикам класс

Необычный экспонат представил Китай на выставке China Helicopter Exposition 2019. Фото пользователя Alert 5 в Twitter немного шокировало военных журналистов и экспертов, потому что на нем изображена летающая тарелка, покрашенная в зеленый цвет.

Как пишет "Российская газета", это дисколет, разработанный китайскими конструкторами. Они уверяют, что машина превзойдет по характеристикам вертолеты, так как ее скорость, к примеру, составит 650 км/час. Для летающей тарелки это совсем немного – однако для дисколета, пожалуй, даже неплохо.

Интересно, что похожие аппараты уже разрабатывали, и, как обычно, первыми были немцы. В гитлеровской Германии построили самолет AS-6, однако на испытаниях летчик смог лишь оторвать аппарат от земли. После этого правая стойка шасси не выдержала нагрузок от реактивного момента воздушного винта.

Позже дискообразные летательные аппараты разрабатывали американцы, но далеко на них улететь им не удалось. Осталось подождать, что получится у китайцев. В комментариях пользователи уже выразили сожаление, что дисколеты не вылетели в направлении секретной американской базы "Зона 51", когда "народ двинулся освобождать пришельцев".